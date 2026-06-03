Un “C’è ancora domani” diretto da René Ferretti

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Per la Festa della Repubblica Fratelli d’Italia ha deciso di produrre un video di un minuto e mezzo in cui una donna nel 1946, Teresa, decide di andare a votare perché in un sogno dalle tinte mistiche le appare Giorgia Meloni. Il collegamento con la pellicola di Paola Cortellesi è inevitabile, ma lo stile sembra quello delle fiction dei protagonisti di Boris