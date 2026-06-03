Un “C’è ancora domani” diretto da René Ferretti

Per la Festa della Repubblica Fratelli d’Italia ha deciso di produrre un video di un minuto e mezzo in cui una donna nel 1946, Teresa, decide di andare a votare perché in un sogno dalle tinte mistiche le appare Giorgia Meloni. Il collegamento con la pellicola di Paola Cortellesi è inevitabile, ma lo stile sembra quello delle fiction dei protagonisti di Boris
Citando il titolo di un saggio di Slavoj Žižek che cita a sua volta un antico anatema cinese: benvenuti in tempi interessanti. Non si può infatti che dire “interessante” il tempo in cui la celebrazione degli ottant’anni della Repubblica diventa un evento così denso di spettacolo e polemiche. Dal pensionamento di Briciola, la cagnolina mascotte dei carabinieri, passando per l’assenza di Matteo Salvini alla parata per motivi di lavoro – riemerge dai meandri del web un suo tweet del 2 giugno 2013: