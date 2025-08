Nessuno vuole Hamas ma il gruppo di resistenza palestinese non può essere né vinto né messo da parte. La scelta dei palestinesi può sembrarci estrema, ma è una decisione logica. Sono in lotta per sopravvivere come popolo. È la sindrome di Masada: vivere liberi o morire

La tregua che non arriva per Gaza ruota attorno alla questione di Hamas: il premier israeliano negozia con essa pur accusandola di terrorismo. Macron riconosce lo stato di Palestina senza Hamas; la Lega Araba per la prima volta la condanna; gli aiuti umanitari si dice non vengano distribuiti a causa di Hamas; i clan tribali di Gaza vorrebbero sostituirla... Nessuno ne riconosce il ruolo, ma Hamas resta inevitabile: non si può fare a meno di considerarla, è questa la sua conquista.

Non ci sarà vittoria possibile nella Striscia per Israele perché Hamas è come la fenice che risorge dalle sue ceneri, dalle macerie. I generali israeliani non si capacitano: dopo tutta la violenza e la tecnologia utilizzate per distruggerla, Hamas mostra ancora di poter colpire. Ogni giorno muoiono almeno due soldati israeliani a Gaza, anche se i media di Tel Aviv non ne parlano. Come uscire da tale tenaglia che provoca l’orrore? Non è sufficiente accusare Hamas di nascondersi dietro la popolazione palestinese e di sacrificarla: la domanda vera è perché ciò sia avvenuto e continui ad accadere.

I palestinesi – a Gaza ma anche nella West Bank – riconoscono ad Hamas un ruolo di resistenza nazionale per il quale i suoi dirigenti e combattenti sono disposti a sacrificare ogni cosa. Mentre l’Anp di Abu Mazen si è piegata a collaborare con gli israeliani anche in assenza di un accordo di pace definitivo, Hamas ha scelto la via del sacrificio estremo, suo e del proprio popolo. Agli occhi della maggioranza dei palestinesi, la corruzione dell’Anp non è tanto una questione di malversazioni ma quella di aver ceduto all’occupante pur di sopravvivere.

Hamas la considera una scelta senza dignità: è questa la sua martellante propaganda che fa breccia tra i giovani. Qui entra in gioco anche l’idea di martirio dell’islam (molto diversa da quella del cristianesimo): trasformare il proprio corpo in un’arma, come kamikaze o accettando di morire per accusare il nemico. Tale ideologia è continuamente manipolata e propagandata dai movimenti estremisti islamici.

Hamas ha saputo fonderla con la lotta di liberazione nazionale, divenendo un movimento di resistenza all’occupante accusato di colonizzare. In tempi di estremismo identitario, religioso e ideologico, tale comportamento è facilmente comprensibile: meglio morire che vivere da schiavi, meglio lottare fino in fondo che accettare l’umiliazione. Una scelta imbattibile: nemmeno l’Israele estremo può riuscire a vincere un popolo che si lasciar uccidere.

Gli israeliani conoscono bene tale sindrome esaltata: è parente di quella di Masada in cui si sacrifica tutto, non importano le ragioni. I gazawi sono disposti a morire pur di non cedere. Abile nel comunicare, Hamas usa la polemica anti-apartheid che mette in crisi l’immagine di “Israele unica democrazia del Medio Oriente”: lo è solo per gli ebrei, cioè una democrazia segregazionista.

Prima del 7 ottobre i due milioni di gazawi erano chiusi in una gabbia in cui Hamas preparava – indisturbata e finanziata: massima colpa di Netanyahu – il pogrom assassino. Difficile oggi reclamare ragionevolezza dopo tanta sofferenza e tanta indifferenza del resto del mondo. Di conseguenza la questione si riduce alla totale separazione dei destini dei due popoli.

Ovviamente gli estremisti delle due parti non vogliono tale soluzione: pretendono tutto. L’Anp già riconosce Israele ma oggi la nascita reale dello stato palestinese ha senso se i due popoli si separano (fisicamente), per vivere ciascuno la propria storia, senza più interferire in quella altrui.

Delimitare sarà un’imposizione: per essere realisti occorre che Israele si ritiri da Gaza e dalla West Bank; che tali territori vengano affidati ad una potenza (mandataria) gradita a tutti (Arabia Saudita?), la quale disarmi e costruisca quel minimo di istituzioni necessarie alla vita pubblica; che le fazioni palestinesi dimostrino di sapersi autogovernare. Il compito di far dialogare i due popoli sarà delle generazioni future: per oggi basterebbe questo.

