I 5 stelle si stanno attrezzando ma non dispongono ancora, se non in misura ridottissima, di una classe politica spendibile, e men che meno nei territori. i rapporti di forza nel centrosinistra non sono nemmeno comparabili. I suoi problemi, la leader del Pd, li ha in casa

In questi anni si sono fatte molte speculazioni sull’atteggiamento tiepido verso il conflitto russo-ucraino dei Cinque stelle, mentre si è sorvolato con nonchalance sull’atteggiamento della Lega, l’unico partito che ha avuto un legame organico con una formazione putiniana e che dichiarava di preferire di gran lunga l’autocrate russo al nostro presidente della Repubblica.

Posizioni che Giuseppe Conte non si è nemmeno sognato di avanzare. Eppure la croce è stata gettata sul leader dei 5 stelle, mentre Matteo Salvini è stato assolto da ogni sua complicità passata o presente, palese o sotterranea, con il mondo putiniano. Perché questa differenza di valutazioni in tanta parte dei commentatori?

Al di là di una rocciosa antipatia per Conte, gioca anche un altro fattore: la leadership che esercita Giorgia Meloni sullo schieramento di destra. Il capo del governo ha assunto una postura inflessibile nei confronti della Russia e un appoggio senza riserve all’America e alla Nato sin dai tempi di joe Biden, e a maggior ragione oggi con Donald Trump. In tal modo silenzia ogni critica nei confronti del suo riottoso alleato. Tanto è lei alla guida della coalizione.

Se Salvini crea qualche apprensione, sul versante forzista Antonio Tajani non fa problema. Forza Italia è in surplace, ferma, immobile perché qualunque strada prenda rischia di fare un capitombolo. Se, come a volte sembra, assume una posizione da forza centrista, molti dei suoi rifluirebbero su Lega e Fratelli d’Italia perché sono stati allevati da Berlusconi a una assoluta contrarietà a ogni possibile cedimento in direzione moderata.

In più deve vedersela con i figli del Cavaliere che non si sono mostrati entusiasti del partito e della sua linea di comando. Ma per ora non vanno oltre punte di spillo. In sostanza, il primo collante della coalizione di destra lo fornisce la leadership meloniana.

Tutto il contrario di quanto accade a sinistra. Apparentemente, anche qui c’è un partito dominante che ha quasi il doppio dei voti del secondo, il M5s. Oltretutto il Pd guida tutte le grande città e le regioni (a eccezione della Sardegna) in cui la sinistra è al potere. I 5 stelle non dispongono, se non in misura ridottissima, di una classe politica spendibile, e men che meno nei territori.

Il partito si sta attrezzando a questo scopo con il rinnovamento organizzativo avviato l’anno scorso, ma siamo appena agli inizi. Quindi i rapporti di forza tra i due partiti non sono nemmeno comparabili. L’unico asset di cui i pentastellati dispongono rimanda a Conte, sia per l’esperienza di capo del governo che per la popolarità a 360 gradi guadagnata al tempo della pandemia. Questo differenziale di status grava sulla leader piddina. E va risolto.

Schlein ha guidato la coalizione con mano ferma depotenziando tutte le bizze di Conte, e con questa strategia accomodante ha ottenuto risultati elettorali importanti. I suoi problemi li ha in casa. Non è certo una novità che il Pd, come i suoi predecessori, sia un partito diviso e financo rissoso. Schlein è piombata da un altrove, contro gran parte dei dirigenti e dei quadri intermedi piddini.

In più ha imposto una politica di riformismo radicale ben lontana dalla linea sbiadita e sostanzialmente subalterna al mainstream liberal-conservatore del passato. Il cambio di passo non è stato digerito dalla componente che pensava di guidare il partito in continuità con le politiche precedenti. È proprio su questo punto che la segretaria deve intervenire se vuole guadagnare una effettiva leadership all’esterno. Ma non silenziando il dibattito interno, al contrario. I diversi punti di vista vanno squadernati e affrontati in sedi deputate. C’è troppa paura delle divisioni, come fossero peggio della guerriglia interna. Sono più vivificanti gli scontri all’aria aperta.

E poi la segretaria dovrebbe investire molte più energie nella definizione di un manifesto-programma evocativo, mobilitante, coinvolgendo le energie intellettuali disponibili. I consensi, anche all’esterno, vengono dalla chiarezza e dalla forza attrattiva delle proposte, non ripiegate sul presente e sul normale corso delle cose, bensì proiettate nel futuro.

Un futuro possibile, ovviamente, ma che rischiari le cupezze dell’oggi.

© Riproduzione riservata