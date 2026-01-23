Un marziano a Davos. In Svizzera atterra Musk

true false

Ground control to major Don, l’ad di SpaceX è atterrato al World Economic Forum. Ma è entrato nella pericolosa fase flaianiana, dove le sue sparate sono ormai una noiosa normalità integrata al paesaggio terrestre. Poco importa, in fondo è solo l’alieno più ricco del mondo

Ground control to major Tom, o meglio, Don. E lon Musk è atterrato a Davos e, tra le frecciatine lanciate all’ex amico Donald Trump sul Board of Peace, ha trovato il coraggio di dichiararsi finalmente per ciò che è. Un alieno, «but nobody believes me», ha detto a Larry Fink, ad di BlackRock. Non esiste racconto di fantascienza senza l’espediente del genere umano che, con ingenuità e arroganza, sottovaluta o prende poco sul serio le dichiarazioni e le intenzioni di una creatura extraterrestre, C