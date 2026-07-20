Un ordine sociale iniquo. Il problema delle regole in Italia è tutto politico

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Le regole sono troppo poco credibili in Italia, perché poco rispettate. Le radici del problema sono nell’ordine sociale, che tollera la diffusa violazione delle regole. Per cambiarlo occorre offrire ai cittadini la prospettiva credibile della transizione a un ordine migliore

Nel suo recente articolo, Christian Raimo critica l’idea che la soluzione del problema italiano passi per l’«ingegneria istituzionale», definita «una sorta di teologia procedurale» dalla quale ci siamo attesi molto ma non abbiamo cavato nulla. Sono d’accordo, ma non lo seguo nel criticare anche «l’idea che il vero male italiano [sia] innanzitutto un problema di regole». La diffusione di evasione fiscale, abusivismo edilizio, corruzione e crimine organizzato, molto superiore rispetto alle altre d