Un pompiere diventato piromane. Le scelte sbagliate di François Bayrou
06 settembre 2025 • 19:40
Il premier francese ha scommesso la sua sopravvivenza politica sullo slogan “o io o il caos”. Ma le finanze pubbliche francesi pur essendo malate non sono moribonde. Drammatizzare la situazione non salverà il suo governo dalla sfiducia e aumenta l’incertezza, con conseguenze negative su crescita e debito