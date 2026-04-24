i supermanager e la teoria del “limitarianismo”

Un tetto ai salari milionari. Se il divario si fa squilibrio

Gianfranco Pellegrino
Gianfranco Pellegrino
Gianfranco Pellegrinofilosofo
24 aprile 2026 • 18:48

Il punto non è la sua scelta individuale, né solo le difficoltà del governo nelle nomine. Il caso mette in luce una questione più generale: se riteniamo inaccettabili salari troppo bassi, perché dovremmo accettare compensi senza limiti verso l’alto?

Giuseppina Di Foggia ha rinunciato a una liquidazione milionaria e diventerà presidente di Eni. Il punto non è la sua scelta individuale, né solo le difficoltà del governo nelle nomine. Il caso mette in luce una questione più generale: se riteniamo inaccettabili salari troppo bassi, perché dovremmo accettare compensi senza limiti verso l’alto? Nelle democrazie avanzate il lavoro non serve solo a coltivare e realizzare il talento o soddisfare ambizioni personali. È anche la principale via di acce

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Gianfranco Pellegrino
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Gianfranco Pellegrinofilosofo

Professore ordinario di filosofia politica alla LUISS Guido Carli. Si occupa di storia dell’etica e filosofia politica contemporanea.

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