Un tetto ai salari milionari. Se il divario si fa squilibrio

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Il punto non è la sua scelta individuale, né solo le difficoltà del governo nelle nomine. Il caso mette in luce una questione più generale: se riteniamo inaccettabili salari troppo bassi, perché dovremmo accettare compensi senza limiti verso l’alto?

Giuseppina Di Foggia ha rinunciato a una liquidazione milionaria e diventerà presidente di Eni. Il punto non è la sua scelta individuale, né solo le difficoltà del governo nelle nomine. Il caso mette in luce una questione più generale: se riteniamo inaccettabili salari troppo bassi, perché dovremmo accettare compensi senza limiti verso l’alto? Nelle democrazie avanzate il lavoro non serve solo a coltivare e realizzare il talento o soddisfare ambizioni personali. È anche la principale via di acce