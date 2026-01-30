Commenti

Una campagna d’ascolto per cambiare il paese

Gianni Cuperlo
Gianni Cuperlo
Gianni Cuperlodeputato Pd
30 gennaio 2026 • 20:30

Per due giorni, il pomeriggio di sabato 31 gennaio e l’intera giornata di domenica 1 febbraio, a Milano alla Fondazione Feltrinelli, ragioneremo con la Fondazione DEMO e decine di contributi del mondo della cultura, dell’economia, della scienza, su cosa significa vivere in un cambio d’epoca. Sarà il primo avvio di un viaggio che attraverserà città e luoghi di pensiero, consapevoli come siamo che né il Pd né altri bastano oggi a sé stessi

Si racconta che John Maynard Keynes a una interlocutrice critica verso un suo cambio di giudizio avesse risposto più o meno così: «Signora, quando attorno a me la realtà cambia, io cambio opinione. Lei cosa fa?»  Mai come adesso quell’immagine vale per noi, per la politica tutta e la sinistra in particolare. Un pugno di anni è stato sufficiente perché si compisse un balzo d’epoca destinato a condizionare il futuro di popoli, continenti, generi e generazioni. La guerra, mai espulsa dalla storia,

Per continuare a leggere questo articolo

Gianni Cuperlo
Gianni Cuperlo
Gianni Cuperlodeputato Pd

Deputato del Partito Democratico dal 2006 al 2018, attualmente è membro della Direzione Nazionale del partito. È stato l'ultimo segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana e il primo della Sinistra giovanile.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE