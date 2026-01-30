Una campagna d’ascolto per cambiare il paese

true false

Per due giorni, il pomeriggio di sabato 31 gennaio e l’intera giornata di domenica 1 febbraio, a Milano alla Fondazione Feltrinelli, ragioneremo con la Fondazione DEMO e decine di contributi del mondo della cultura, dell’economia, della scienza, su cosa significa vivere in un cambio d’epoca. Sarà il primo avvio di un viaggio che attraverserà città e luoghi di pensiero, consapevoli come siamo che né il Pd né altri bastano oggi a sé stessi