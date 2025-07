Il Pd non deve quindi essere una forza di adattamento ai poteri egemoni, e ai loro interessi, ma una forza di cambiamento: in direzione della più ampia emancipazione umana e della progressiva affermazione dei diritti (civili e politici, sociali, ambientali), a favore innanzitutto dei più deboli

Il dibattito sollevato su Domani da Carlo Trigilia e Nadia Urbinati può essere l’occasione per avviare una discussione, sincera, volta a definire il profilo ideale e politico del Partito democratico. A mio giudizio, questo deve essere in linea con le scelte compiute in questi anni da Elly Schlein e con la sua impostazione (esplicitata nel suo libro La nostra parte, 2022); coerente del resto con una discussione avviata da tempo in tutta la sinistra democratica, nel mondo.

Qual è il compito di un partito progressista, oggi, in Occidente? Non può essere quello di limitarsi ad amministrare (pur bene) l’esistente, cioè adattare la società ai cambiamenti imposti dall’economia e dalla tecnologia. Al contrario, deve essere quello di governare e orientare lo sviluppo economico e tecnologico: verso la lotta alle disuguaglianze, la salvezza dell’ambiente, la diffusione più ampia possibile della conoscenza e dell’innovazione, la costruzione di un ordine internazionale che garantisca la pace.

Il Pd non deve quindi essere una forza di adattamento ai poteri egemoni, e ai loro interessi, ma una forza di cambiamento: in direzione della più ampia emancipazione umana e della progressiva affermazione dei diritti (civili e politici, sociali, ambientali), a favore innanzitutto dei più deboli. Non è semplice, specialmente oggi: richiede fra le altre cose una classe dirigente preparata e idealmente motivata, autonoma dai poteri economici.

Uscire dalla crisi

Secondo, in che modo tutto ciò è nell’interesse dell’Italia? Non è vero che esiste, oggi, una contrapposizione fra politiche per l’equità e politiche per la crescita: noi siamo, fra le grandi economie dell’Eurozona, quella che soffre per le maggiori disuguaglianze (sociali e anche territoriali, di genere, generazionali), che mettono a rischio la tenuta democratica e frenano la crescita. Così come non è vero che vi sia una contrapposizione fra politiche per lo sviluppo e le politiche per l’ambiente: noi siamo il paese in assoluto più esposto alle conseguenze della crisi climatica, in tutto l’Occidente, e uno di quelli che avrebbe i maggiori vantaggi dalla transizione green. Lo stesso vale per politiche volte a promuovere istruzione e innovazione, o che danno più forza, voce e dignità al lavoro: contribuiscono a recidere il nodo dolente del nostro modello di sviluppo (la specializzazione in settori poco innovativi) e sono, quindi, la via maestra per la crescita della produttività.

Detta altrimenti, in sintesi: su questi temi il Pd può, deve, farsi grande partito nazionale, in grado di proporre la via di uscita alla crisi del nostro paese (economica, civile, sociale, culturale, demografica). Parlando quindi alla stragrande maggioranza dei cittadini. E costruendo una coalizione vincente.

Visione internazionale

Il terzo punto riguarda la visione internazionale. Anche in Europa il Pd non può essere la forza dell’adattamento, ma quella del cambiamento: per superare le politiche di austerità e trasformare l’Unione, in direzione federale, ad esempio rendendo permanenti programmi keynesiani come il Pnrr. Di nuovo: è qui il nostro vero interesse nazionale. Ma poi, occorre anche chiedersi: in che modo possiamo contribuire a evitare che l’umanità precipiti nella Terza guerra mondiale? E non solo, non basta: in che modo possiamo contribuire a costruire un nuovo ordine globale che consenta di affrontare con successo, perché insieme, le grandi sfide che abbiamo davanti, a partire da quella ambientale?

Io credo che per riuscirci occorra, prima di tutto, difendere le istituzioni internazionali, lo stato di diritto e i diritti umani. Sempre: senza inaccettabili doppi standard. Con Vladimir Putin come con Benjamin Netanyahu. Secondo, da questo angolo di mondo dobbiamo farci promotori di un accordo per un nuovo ordine economico globale, che salvaguardi il libero commercio (ancorandolo a principi etici) e contrasti invece la finanza speculativa (consentendo così politiche contro le disuguaglianze ben più efficaci). Anche per questo è indispensabile, ovviamente, avere una classe politica consapevole della gravità della sfida.

