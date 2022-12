«Ognuno ha la faccia che ha, ma qualche volta si esagera». Il cavalier Torquato Pezzella (Totò), titolare di un lussuoso negozio di abbigliamento ed evasore seriale grazie ai consigli dell’amico fiscalista (Louis de Funès), si sente gelare il sangue quando riceve l’inaspettata visita del maresciallo della tributaria Fabio Topponi. Il cavaliere non si perde d’animo e si ingegna per corrompere Aldo Fabrizi, sperticandosi anche in una serie di apprezzamenti al passato regime, convinto che il maresciallo abbia nostalgie fasciste.

Oggi questo film non avrebbe ragione di uscire nelle sale. Evadere è diventato legale. Puoi portarti in tasca rotoli da cinquemila euro per le “piccole” spese, il Pos ai negozi serve solo dai 60 euro in su (quando l’80 per cento dei pagamenti resta sotto questa soglia) e le ricevute ritorneranno una rarità. Di fatto, dei furti mascherati.

Vada come vada

«Vada come vada, la vita costa e il rischio è tutto mio. Io ho quello che ho rubato» ammette con una certa fierezza il xcavalier Pezzella. Da oggi purtroppo l’orgoglio della furbizia da evasore sarà azzerato dopo questo bel sdoganamento culturale. Chi dichiara il minimo o anche niente potrà vivere la sua vita sfarzosa senza nemmeno lo stress di essere scoperto.

L’Italia si trova già ai primi posti per evasione fiscale e queste nuove norme la renderanno ancora più piccola rispetto agli altri stati dell’Unione europea. La quantità di liquidi incontrollati si alzerà a dismisura. I pagamenti in contanti costeranno meno ai singoli ma peseranno moltissimo sulla collettività. La liberalizzazione del contante segna l’aumento delle disuguaglianze, una misura che arricchisce chi sta in salute economica e colpisce le fasce più basse della popolazione.

Pazienza se i sindacati hanno fortemente bocciato la manovra e la Corte dei conti sottolinea che le regole sul Pos sono incoerenti con gli scopi del Pnrr, adesso si potrà uscire di casa per dirigersi verso il suk di turno, agguerriti nell’antica arte del contrattare sul prezzo. Alla fine con un gran sorriso da scaltri commercianti si apriranno i portafogli e via a elargire banconote.

A parte la soddisfazione immediata di rifarsi il bagno di casa con un bello sconto, a qualcuno questo sembra un paese che viaggia verso la modernità?

