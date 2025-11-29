Il commento

Una Nato senza Stati Uniti. L’Ue trovi la sua strada

Guido Rampoldi
29 novembre 2025 • 20:08Aggiornato, 29 novembre 2025 • 20:12

Trump e la sua corte non si sentono minimamente vincolati ad un’alleanza con gli europei e fanno il possibile per sbattercelo in faccia. Occorrerebbe un pensiero nuovo: non sarebbe più proficuo provare a domandarci cosa intendiamo oggi per patriottismo, europeismo, sicurezza, pace?

Ancora tre anni fa chi metteva in dubbio l’utilità della Nato si guadagnava la nomea di ingenuo, velleitario, anti-occidentale. Lasciare l’Alleanza atlantica, poi, era semplicemente escluso: troppo costoso, troppo rischioso. Troppo. Adesso il “Piano di pace” russo-americano per l’Ucraina conferma che la questione è risolta: sono gli Stati Uniti che stanno lasciando l’Alleanza atlantica, a noi europei resta il guscio. Lapsus e intenzioni Lo dimostrano chiaramente i lapsus contenuti nel Piano. Qua

Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

