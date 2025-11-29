Una Nato senza Stati Uniti. L’Ue trovi la sua strada

Trump e la sua corte non si sentono minimamente vincolati ad un’alleanza con gli europei e fanno il possibile per sbattercelo in faccia. Occorrerebbe un pensiero nuovo: non sarebbe più proficuo provare a domandarci cosa intendiamo oggi per patriottismo, europeismo, sicurezza, pace?
Ancora tre anni fa chi metteva in dubbio l’utilità della Nato si guadagnava la nomea di ingenuo, velleitario, anti-occidentale. Lasciare l’Alleanza atlantica, poi, era semplicemente escluso: troppo costoso, troppo rischioso. Troppo. Adesso il “Piano di pace” russo-americano per l’Ucraina conferma che la questione è risolta: sono gli Stati Uniti che stanno lasciando l’Alleanza atlantica, a noi europei resta il guscio. Lapsus e intenzioni Lo dimostrano chiaramente i lapsus contenuti nel Piano. Qua