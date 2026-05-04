Se l’unità d’Europa è il primo e unico miracolo di Trump

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Da Macron a Merz fino a Starmer (persino Meloni), si sta assistendo al compattamento del fronte europeo grazie alle caotiche e aggressive azioni del presidente americano: eterogenesi dei fini, giàcché stanno unendo quel che intendevano dividere

C'è un miracolo che l'Unto del Signore Donald Trump è (quasi) riuscito a compiere. Il condizionale sul felice esito finale dell'impresa è d’obbligo ma i segnali incoraggianti sono già di per sé un successo che era impossibile pronosticare sino a qualche settimana fa. Peccato per il presidente degli Stati Uniti che si tratti di eterogenesi dei fini, perché le sue azioni stanno unendo ciò che cercava di dividere. Ma già a priori l'effetto era pronosticabilissimo. L'internazionale dei sovranisti di