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Se l’unità d’Europa è il primo e unico miracolo di Trump

Gigi Riva
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04 maggio 2026 • 21:05

Da Macron a Merz fino a Starmer (persino Meloni), si sta assistendo al compattamento del fronte europeo grazie alle caotiche e aggressive azioni del presidente americano: eterogenesi dei fini, giàcché stanno unendo quel che intendevano dividere

C'è un miracolo che l'Unto del Signore Donald Trump è (quasi) riuscito a compiere. Il condizionale sul felice esito finale dell'impresa è d’obbligo ma i segnali incoraggianti sono già di per sé un successo che era impossibile pronosticare sino a qualche settimana fa. Peccato per il presidente degli Stati Uniti che si tratti di eterogenesi dei fini, perché le sue azioni stanno unendo ciò che cercava di dividere. Ma già a priori l'effetto era pronosticabilissimo. L'internazionale dei sovranisti di

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Gigi Riva
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È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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