Con Trump gli Usa hanno abbandonato il ruolo di principali garanti di un ordine globale basato sul diritto internazionale. La nuova missione dell’Ue deve essere proprio quella di diventare il nuovo riferimento per coloro che ancora credono in un multilateralismo cooperativo, basato su regole condivise e fondato sui valori democratici. Ma prima bisogna abbandonare traguardi irrealistici

Con la seconda presidenza Trump gli Stati Uniti hanno abbandonato il ruolo di principali garanti di un ordine globale basato sul diritto internazionale per abbracciare una visione imperialista, basata sulla divisione in sfere di influenza. Hanno abdicato al proprio ruolo di modello di libertà e democrazia, muovendosi sempre più verso una sorta di tecnocrazia autoritaria.

Hanno rinunciato a sostenere il mercato libero, per ingaggiare una guerra dei dazi radicale e violenta. Può l’Europa sostituirsi agli Stati Uniti e diventare il nuovo riferimento per coloro che ancora credono in un multilateralismo cooperativo, basato su regole condivise e fondato sui valori democratici?

Questa potrebbe essere la nuova missione dell’Unione europea. In fondo, l’Unione può già contare su un discreto patrimonio di credibilità, a partire dai Paesi del vicinato orientale e meridionale che bussano alle sue porte fino ai Paesi like-minded dal Canada al Giappone alla Corea del Sud.

Tuttavia, in un mondo dominato dalla competizione più spietata e dal ritorno della logica del più forte, il soft power non basta più. L’Europa deve imparare a esercitare e proiettare potenza, sia per scoraggiare gli attacchi dei suoi nemici ed eventualmente dimostrare di saper rispondere, anche per poter prestare un aiuto concreto ai suoi partner.

Questo implica una serie di passaggi chiave per acquisire le necessarie capacità in ambito economico, militare e politico. Sul fronte economico, la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen ha in mano strumenti rilevanti per rispondere alla guerra commerciale in atto e (sembra) la volontà politica di mobilitarli, seguendo anche le ricette del Rapporto Draghi.

Serve un nuovo approccio sistemico che punti sulle capacità produttive interne dell’Ue, superi gli ostacoli al completamento del mercato interno, sviluppi partenariati commerciali di nuova generazione a livello internazionale e, allo stesso tempo, tuteli settori industriali strategici.

Ma soprattutto è necessario abbandonare obiettivi irrealistici: occorrono investimenti pubblici comuni proseguendo nell’esperienza del Next Generation Eu, ovvero ricorrendo a debito comune. Questo senza compromettere gli standard europei sui fronti sociale e ambientale, che rendono il modello europeo attraente e che potrebbero aiutare l’Ue a recuperare posizioni rispetto ai suoi concorrenti nel cosiddetto Sud del mondo, guadagnando così anche l’accesso a materie prime critiche e risorse energetiche.

In ambito militare, l’Ue deve dimostrare di poter agire a difesa dei principi democratici e di essere un attore di sicurezza credibile nel suo vicinato. Questo significa innanzitutto dare adeguate garanzie di sicurezza all’Ucraina, ad esempio facendosi carico del grosso degli aiuti militari e probabilmente anche considerare l’invio di truppe di peacekeeping in territorio ucraino.

Ma l’Ue deve essere anche pronta a fare un salto di qualità nel suo impegno per la costruzione di una vera Europa della difesa. ReArm Europe è un primo passo per la mobilitazione delle risorse necessarie, ma deve essere accompagnato da una riflessione strategica più ampia sul modello di difesa che vogliamo realizzare: su come razionalizzare l’architettura di sicurezza e difesa europee per snellire i processi e individuare chiare responsabilità politiche: su come bilanciare acquisizioni esterne e produzione europea in modo efficiente e sostenibile.

All’Unione serve soprattutto un balzo di maturazione politica. La Commissione può e deve fare la sua parte soprattutto utilizzando la leva finanziaria, il parlamento europeo può e deve esercitare un ruolo di controllo democratico sulle decisioni, ma l’iniziativa politica non può che venire dai decisori nazionali riuniti nel Consiglio europeo.

Nell’attesa di costruire un’Europa pienamente federale, serve la leadership di un nucleo duro di Stati membri che possano realizzare la spinta in avanti verso un’Europa politica, che sappia realizzare un’agenda strategica e coagulare lo sforzo di tutti gli attori rilevanti. La difesa e la sicurezza, per la loro urgenza, possono essere il terreno per testare oggi questo progetto di integrazione differenziata.

Auspicabilmente, capiremo che fare insieme significa fare di più e meglio. E magari l’Unione riuscirà finalmente a incarnare le aspirazioni del mondo libero e a ridimensionare il nuovo imperialismo.

© Riproduzione riservata