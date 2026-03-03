Atenei a “costo standard”: così si ignora la dimensione sociale dell’università

true false

In questi giorni la Camera sta completando l’esame della riforma dei concorsi universitari. È solo l’ultimo tassello di una discussione più ampia sulla governance e sul funzionamento degli atenei. Ma c’è qualcosa di più silenzioso che sta cambiando in profondità il sistema delle università pubbliche: il finanziamento basato sul “costo standard”. Introdotto nel 2014 e rafforzato nel 2024 con un decreto della ministra Bernini, è il meccanismo che oggi incide in modo decisivo sui bilanci fragili co