Università e baronato: cosa serve davvero per riformare i concorsi

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Ancora una volta, la politica sta “riformando” i concorsi universitari. Pochi giorni fa, il Parlamento ha approvato una proposta del governo, nota come “DdL Bernini”. Ci sono almeno due questioni che hanno imposto una rivisitazione del tema dei “concorsi”. La prima riguarda la macchinosità delle procedure di valutazione e di selezione dei singoli, Abilitazione Scientifica Nazionale (Asn) in primis. La seconda riguarda lo stillicidio di notizie sui “concorsi truccati” dove “i baroni” fanno vincer