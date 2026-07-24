L’accordo nucleare con i sauditi, l’ennesimo caos di Trump

L’arricchimento dell’uranio e la questione dell’ingresso di Riad negli Accordi di Abramo sono due tra i tanti nodi irrisolti dell’intesa annunciata appena due giorni fa. Da una parte Bin Salman aveva posto paletti sulla questione palestinese, dall’altra Netanyahu è terrorizzato dalla prospettiva che qualcun altro, in Medio Oriente, possa avere la Bomba
Lo stordente “stop and go” trumpiano investe anche il, delicatissimo, tema del nucleare civile saudita. Il presidente imperiale – uso a lasciare i “noiosi” dettagli dei negoziati ai suoi collaboratori, riservandosi, come gli compete e per dispotica natura, l’ultima parola attraverso il consueto post su Truth – condiziona la fresca intesa in materia tra Washington e Riad alla firma da parte saudita dei «prestigiosi Accordi di Abramo», riportando, di fatto, gli Usa al cosiddetto “lodo Biden”. L’in