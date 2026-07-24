L’accordo nucleare con i sauditi, l’ennesimo caos di Trump

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L’arricchimento dell’uranio e la questione dell’ingresso di Riad negli Accordi di Abramo sono due tra i tanti nodi irrisolti dell’intesa annunciata appena due giorni fa. Da una parte Bin Salman aveva posto paletti sulla questione palestinese, dall’altra Netanyahu è terrorizzato dalla prospettiva che qualcun altro, in Medio Oriente, possa avere la Bomba