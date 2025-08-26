L’attacco leghista al ministro della Salute Schillaci per il pasticcio delle nomine del comitato vaccinale è una propaggine della battaglia dei vaccino-scettici al potere contro la scienza. Sulla falsariga di quanto avviene negli Usa, dove il prossimo passo sarà un controllo più pervasivo sui processi di revisione scientifica
I vaccini e la scienza al contrario, quando governano i veri complottisti
26 agosto 2025 • 19:39
