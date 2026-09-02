Valori condivisi e unità. Il senso delle primarie

Le primarie sono uno strumento e non un fine. In una democrazia rappresentativa quale quella disegnata dalla nostra Costituzione, tuttavia, la regola sarebbe che la candidatura a premier fosse quella del partito della coalizione che raccoglie il maggiore consenso. Se però il campo largo celebrerà, come sembra, le primarie, è importante che i competitor assumano degli impegni
Non c’è modo di porre un argine al tormentone (inutile e dannoso, Elly Schlein dixit) della disputa intorno alle primarie del campo progressista. Nonostante sia opinione comune che esso non giovi alla causa. Un profluvio di chiacchiere il cui solo risultato è quello di trasmettere il senso di una divisione e la sfiducia nelle proprie chance di successo. Una discussione che, come da copione, si intreccia e si confonde con le dinamiche spesso indecifrabili della contesa tra le correnti interne al