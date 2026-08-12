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Valterino ha capito tutto e Ranucci non citi più Falcone

Attilio Bolzoni
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12 agosto 2026 • 21:03

Scivoloso, insinuante, pericolosamente seducente e, visto come sono andate le cose, anche molto professionale. Nel senso che il risultato l’ha portato a casa: Ranucci è stato colpito e affondato

Scivoloso, insinuante, pericolosamente seducente e, visto come sono andate le cose, anche molto professionale. Nel senso che il risultato l’ha portato a casa: Ranucci è stato colpito e affondato. “Amici e guardati”, si dice dalle mie parti, in Sicilia, ma credo che il detto venga usato anche altrove e sicuramente è di tendenza fra i tavoli e fra le tartare di tonno e i carpacci di spigola del Cefalù Bistrò di Monteverde a Roma dove Valter Lavitola, imprenditore, giornalista, editore, ricattatore

Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni

Giornalista, scrive di mafie. Ha iniziato come cronista al giornale L'Ora di Palermo, poi a Repubblica per quarant'anni. Tra i suoi libri: Il capo dei capi La Giustizia è Cosa Nostra firmati con Giuseppe D'Avanzo, Parole d'Onore, Uomini Soli, Faq Mafia e Il Padrino dell'Antimafia.

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