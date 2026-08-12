Valterino ha capito tutto e Ranucci non citi più Falcone

true false

Scivoloso, insinuante, pericolosamente seducente e, visto come sono andate le cose, anche molto professionale. Nel senso che il risultato l’ha portato a casa: Ranucci è stato colpito e affondato

Scivoloso, insinuante, pericolosamente seducente e, visto come sono andate le cose, anche molto professionale. Nel senso che il risultato l’ha portato a casa: Ranucci è stato colpito e affondato. “Amici e guardati”, si dice dalle mie parti, in Sicilia, ma credo che il detto venga usato anche altrove e sicuramente è di tendenza fra i tavoli e fra le tartare di tonno e i carpacci di spigola del Cefalù Bistrò di Monteverde a Roma dove Valter Lavitola, imprenditore, giornalista, editore, ricattatore