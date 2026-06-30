Commenti

Vannacci conquista elettori, ma premiarlo non ha senso

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Segui Domani su Google
30 giugno 2026 • 20:26

Le destre estreme esistono e crescono quasi dappertutto. Sollevano problemi politici e cui servono risposte politiche. Allearsi con loro o farle entrare in una coalizione è sempre una scelta dei partiti vicini e contigui

Sono tanti coloro che hanno, più o meno consapevolmente, contribuito alla ascesa, che sembra, (ir)resistibile nei sondaggi del generale Roberto Vannacci. Trovare le responsabilità intorno a lui, nel variegato mondo della destra italiana, non significa in nessun modo che Vannacci stesso non ci abbia messo molto di suo nel trovare, interpretare ed esaltare tematiche che la destra estrema, in Italia e in Europa ha da sempre considerato sue e arditamente cavalcato. La disponibilità e la salienza di

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino

Professore emerito di Scienza politica all'Università di Bologna, dal 2005 è socio dell'Accademia dei Lincei. Per saperne di più su di lui e sulla "sua" scienza politica, consiglia lietamente Tra scienza e politica. Una autobiografia (Utet 2022)

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE