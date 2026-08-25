Famiglia e matrimonio. Le ossessioni di Vannacci

true false

Forse, dietro il rutilante velo della Gilead vannacciana, bisogna cercare gli interessi concreti che sostengono Futuro nazionale. In vetrina c’è la famiglia eterna, naturale e italiana. Dietro, uno Stato che abbandona gli individui, conserva il minimo per i poveri e affida alle famiglie giuste tutto il resto

Si potrebbe cominciare dagli svarioni d’italiano, dai refusi e dalle frasi gonfie, scritte come se avessero chiesto a un’intelligenza artificiale di aggiungere solennità. Oppure dalla disinvoltura culturale: Tommaso d’Aquino, la biologia dei mammiferi, lo ius sanguinis, la civiltà romana e cristiana, le culle per la vita che riportano alle ruote degli esposti. Persino il diritto di voto dei minorenni compare, stravolto in voto plurimo assegnato ai genitori. Ma c’è qualcosa di più serio nella sec