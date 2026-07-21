Dal video di Vannacci a Musk. Devi solo dare i giusti prompt

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Sembra sempre più diffusa una strana idea di mondo a misura di Grok. Come dimostra l’ultima grandiosa operazione di mistificazione della realtà a firma del generale, ribattezzato Robertvs Vannacivs (ma non era meglio una terza declinazione Vannax-Vannaccis?), con il reboot del Gladiatore futurista

«Devi solo imparare a darle i giusti prompt». Una frase che solo cinque anni fa sarebbe sembrata priva di senso, ma che oggi rappresenta un piccolo trattato pedagogico per convertire gli scettici all’ottimismo tecnologico. È questa, infatti, una delle risposte più gettonate ai dubbi che manifesta chi ritiene che l’uso dell’intelligenza artificiale in alcuni ambiti – politico e creativo su tutti – possa produrre risultati scadenti, oltre che pericolosi. Il prompt, cioè l’unità di misura del contr