Variabile Berlino in un’Europa post-americana

true false

Solo se Francia e Germania rimarranno fedeli ai loro impegni europei, l'Europa potrà avere successo come entità politica; senza di loro, sarà finita. Berlino è la variabile decisiva

Il transatlanticismo è stato finalmente seppellito alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di quest'anno, ma non è chiaro se gli europei abbiano recepito il messaggio: il discorso cortese ma pienamente Maga di Marco Rubio ha ricevuto una standing ovation da alcuni dei presenti, prevalentemente europei. L'Europa sta ancora lottando, sia dal punto di vista emotivo che politico, per accettare che il presidente Trump ha già rotto l'alleanza transatlantica. Persi in un rassicurante stato di negazio