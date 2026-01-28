cosa c’entra l’Ia con L’intervento degli usa in venezuela

Non solo il petrolio. Caracas sarà il laboratorio del capitalismo digitale

Sandro Trento
Sandro Trento
Sandro Trentoeconomista
28 gennaio 2026 • 19:15

Durante la crisi, molti lavoratori venezuelani, spesso con livelli di istruzione medio-alti, si siano rivolti a piattaforme di micro-lavoro digitale come Appen e Remotasks per ottenere redditi in valuta forte. Ma con l’avanzare dell’intelligenza artificiale, la domanda di tali attività si riduce

Quando si pensa al Venezuela, l’immagine che viene subito in mente è quella del petrolio: un paese ricchissimo di risorse naturali, travolto dal crollo della produzione e da una lunga crisi politica. Ma questa rappresentazione è ormai incompleta. Accanto al petrolio esiste oggi un’altra dimensione, molto meno visibile, in cui il Venezuela è pienamente inserito: quella del lavoro digitale che alimenta l’economia globale dell’intelligenza artificiale. Anche da qui passa la sua crisi. Il collasso v

Per continuare a leggere questo articolo

Sandro Trento
Sandro Trento
Sandro Trentoeconomista

Sandro Trento, economista, è professore ordinario di economia e gestione delle imprese e direttore della School of Innovation nell’Università di Trento. In precedenza, è stato dirigente nel Servizio Studi della Banca d’Italia e direttore del Centro studi Confindustria. È stato editorialista e ha pubblicato vari saggi, tra i suoi lavori: “Capitalismo carismatico. Il potere dei fondatori e la sfida alla democrazia”, in uscita per Bocconi University Press, 2026.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE