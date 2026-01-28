Non solo il petrolio. Caracas sarà il laboratorio del capitalismo digitale

true false

Durante la crisi, molti lavoratori venezuelani, spesso con livelli di istruzione medio-alti, si siano rivolti a piattaforme di micro-lavoro digitale come Appen e Remotasks per ottenere redditi in valuta forte. Ma con l’avanzare dell’intelligenza artificiale, la domanda di tali attività si riduce

Quando si pensa al Venezuela, l’immagine che viene subito in mente è quella del petrolio: un paese ricchissimo di risorse naturali, travolto dal crollo della produzione e da una lunga crisi politica. Ma questa rappresentazione è ormai incompleta. Accanto al petrolio esiste oggi un’altra dimensione, molto meno visibile, in cui il Venezuela è pienamente inserito: quella del lavoro digitale che alimenta l’economia globale dell’intelligenza artificiale. Anche da qui passa la sua crisi. Il collasso v