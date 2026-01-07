Tra codardia e ipocrisia, l’Italia serva di Trump

Le reazioni di fronte all’enormità di quanto compiuto dal presidente Usa in Venezuela non possono non generare sconcerto. Imbarazza il comportamento dei leader europei ma, più di tutti, imbarazza la posizione del governo italiano
Confesso che non mi riesce di trattenere lo sconcerto e l’indignazione per la esorbitante dose di viltà e di ipocrisia che si rinvengono in una parte della politica e dei commentatori a proposito dell’enormità dell’ultima impresa trumpiana. Con l’annuncio di altre non meno eversive. Sulle quali sarebbe lecito attendersi la più ferma condanna, senza se e senza ma, da parte di tutte le coscienze oneste. Anziché minimizzazioni ed escamotage esorcistici. Variamente modulati. Il dovere di giudicare