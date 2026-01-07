Tra codardia e ipocrisia, l’Italia serva di Trump

true false

Confesso che non mi riesce di trattenere lo sconcerto e l’indignazione per la esorbitante dose di viltà e di ipocrisia che si rinvengono in una parte della politica e dei commentatori a proposito dell’enormità dell’ultima impresa trumpiana. Con l’annuncio di altre non meno eversive. Sulle quali sarebbe lecito attendersi la più ferma condanna, senza se e senza ma, da parte di tutte le coscienze oneste. Anziché minimizzazioni ed escamotage esorcistici. Variamente modulati. Il dovere di giudicare