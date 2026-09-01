La vera sfida del midterm: la possibilità per l’ala radicale dei democratici di prevalere

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La questione fondamentale è la seguente: riusciranno i democratici progressisti a mobilitare i giovani che chiedono più radicalismo e a conquistare elettori indipendenti, preoccupati per l’andamento dell’economia, convincendo al contempo i moderati e qualche repubblicano deluso?

Gli occhi del mondo sono ormai puntati sulle elezioni americane di midterm che si terranno a novembre. Ma perché tanto interesse, visto che comunque Donald Trump resterà al potere per altri due anni? Una risposta è ovvia: qualora i repubblicani perdano il controllo del Congresso e forse anche del Senato, l’opposizione potrebbe riuscire a porre dei vincoli all'arbitrio sino ad ora quasi illimitato del tycoon. Vi sono buone ragioni per sperare che ciò accada. Le principali ce le fornisce lo stesso