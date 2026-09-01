progressisti di lotta e di governo

La vera sfida del midterm: la possibilità per l’ala radicale dei democratici di prevalere

Chiara Cordelli
Chiara Cordelli
Chiara Cordelli
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01 settembre 2026 • 20:04

La questione fondamentale è la seguente: riusciranno i democratici progressisti a mobilitare i giovani che chiedono più radicalismo e a conquistare elettori indipendenti, preoccupati per l’andamento dell’economia, convincendo al contempo i moderati e qualche repubblicano deluso?

Gli occhi del mondo sono ormai puntati sulle elezioni americane di midterm che si terranno a novembre. Ma perché tanto interesse, visto che comunque Donald Trump resterà al potere per altri due anni? Una risposta è ovvia: qualora i repubblicani perdano il controllo del Congresso e forse anche del Senato, l’opposizione potrebbe riuscire a porre dei vincoli all'arbitrio sino ad ora quasi illimitato del tycoon. Vi sono buone ragioni per sperare che ciò accada. Le principali ce le fornisce lo stesso

Chiara Cordelli
Chiara Cordelli
Chiara Cordelli

Professoressa ordinaria di filosofia politica all’università di Chicago e senior research fellow a Sciences Po, Parigi. È autrice di Privatocrazia (Mondadori 2022) e The Privatized State (Princeton University Press 2020).

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