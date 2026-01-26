Le vittime del ciclone Harry che nessuno considera

true false

Mentre ci si preoccupa, giustamente, dei danni provocati in Sicilia, Sardegna e Calabria, il ministro Musumeci si dice «sollevato» per l’assenza di vittime della calamità, ma non considera chi non era sulla terraferma. Negli stessi giorni in cui il ciclone spazzava via case e strade, otto barche di migranti partivano dalla Tunisia: i morti sarebbero 50, i dispersi si aggirano sui 380, l’unico attuale superstite si trova all’ospedale di Malta