il commento

La legge elettorale di Meloni apre a un patto con Vannacci

Lorenzo Castellani
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Lorenzo Castellanipolitologo
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28 giugno 2026 • 20:01

La proposta di Meloni si inserisce in una tradizione di riforme elettorali “teleologiche”, pensate per un esito preciso: uno schieramento vincitore con un leader proiettato verso Palazzo Chigi. Ma la politica italiana da sempre mostra una notevole capacità di resistenza rispetto a schemi imposti

Giorgia Meloni vuole una legge elettorale che non punta tanto a regolare la competizione a favore del centrodestra, come sostengono alcuni commentatori, quanto a ridisegnare il comportamento di tutti gli attori politici. Il modello è un proporzionale con premio di maggioranza che forzi la bipolarizzazione e produca un vincitore chiaro la notte stessa delle elezioni. La nuova legge esprime una visione dualistica del sistema politico tipica del modo di ragionare della premier: o governo o opposizi

Lorenzo Castellani
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Lorenzo Castellanipolitologo

Lecturer presso la LUISS School of Government e docente di storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli. I suoi ultimi libri sono L’ingranaggio del potere e Sotto scacco.

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