Nel suo discorso sullo stato dell’Unione la presidente della Commissione ha invocato insistentemente il combattimento usando, non a caso, la stessa parola che il tycoon pronunciò quando venne ferito durante un comizio. Invece l’Europa non deve annullare la sua ragion d’essere di costruttore di pace: è l’unica strada coerente per evitare la catastrofe

Da diligente emula di Donald Trump, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sull’Unione, ha invocato insistentemente il combattimento usando, non a caso, la stessa parola - «fight» - che il presidente americano pronunciò quando venne ferito durante un comizio elettorale. Certe espressioni sono convincenti e credibili in bocca ad alcuni, fuori luogo se non ridicole in bocca ad altri.

Nel caso di von der Leyen, la sua postura da amazzone suscita solo imbarazzo. Abbiamo visto come si atteggiava di fronte a Trump in Scozia. A volte il linguaggio del corpo è ben più rivelatore delle parole. La sua postura remissiva traspariva da ogni dettaglio. Infatti ha capitolato su tutto. Ha accettato senza batter ciglio l’alzata di capo sui dazi di Trump che dal 10 per cento aveva annunciato, un bel giorno, d’emblée, il 30 per cento. E tanti si sono spellati le mani perché si è arrivati al 15 per cento, più gas liquefatto e armi per un miliardo e mezzo da regalare all’America, più la promessa di trasferimenti massicci in loco di aziende europee. Una moderna tratta di schiavi.

Comunque non è finita qui, perché non possiamo certo permetterci di regolare o persino tassare le aziende digitali americane. Se ci proviamo, arriveranno altri fulmini dalla Casa Bianca. Ultimo in ordine di tempo l’ukase trumpiano contro l’India, alla quale dovremmo imporre dazi stellari sul suo esempio (proprio quando si sta concludendo con il gigante asiatico un faticoso trattato commerciale in gestazione da anni). Questo è il rispetto che ha Trump per l’Unione europea. Del resto, avendo visto come abbiamo ceduto ai suoi desideri, perché non dovrebbe alzare la posta?

L’Europa è preda delle proprie scelte sbagliate, commesse alla fine degli anni Novanta complice poi l’11 settembre. Quanto meno sul piano della sicurezza. Allora la Russia era un vero e proprio gigante d’argilla che poteva essere condotto per mano verso una cooperazione continentale, aiutandolo a risollevare un’economia distrutta dai consiglieri economici americani di Boris Eltsin, che avevano favorito giganteschi oligopoli e una nuova classe, più o meno criminale, di moderni boiardi.

Priva di quel pericolo, l’Europa avrebbe potuto indirizzarsi senza affanno verso una difesa comune. Ma non c’è mai stata la volontà di muoversi lungo il terreno di una politica estera comune, nonostante l’Alto rappresentante e l’ipotesi di un servizio diplomatico comune. E men che meno di costruire il mitico esercito europeo, benché da sempre apprezzato da tutte le opinioni pubbliche dell’Unione europea.

Anche perché, quando si sono tentati alcuni passi in questa direzione, sono arrivati subito gli strali da Oltreatlantico – e dai zelanti filo-americani di casa nostra – per difendere il primato assoluto della Nato. Barack Obama aveva sollecitato a investire un po’ di più nella difesa, ma i modi gentili non sono serviti. Ci sono voluti un presidente americano imperialista e una Russia aggressiva per smuoverci dalla nostra comfort zone. Peccato che questo nuovo fermento sia a tutto vantaggio degli Usa e ci leghi per sempre alla sua industria delle armi. Così, il vassallaggio è assicurato.

Al netto della necessità di fronteggiare al meglio l’Orso russo, l’Europa non deve annullare la sua ragion d’essere di costruttore di pace. Non è una chimera da anime belle: è l’unica strada consapevole e coerente per evitare la catastrofe. Per evitare, come ha ricordato il presidente Mattarella, di finire come nel 1914, precipitando per la forza delle cose nella guerra. Lo chiarisce bene un paragone: mentre due anni fa venne messa la sordina ad un ordigno russo scoppiato in territorio polacco, ora si reagisce ai droni arrivati in Polonia con ben altri accenti. Un cambiamento di atteggiamento che dice molto del futuro che ci aspetta.

Quindi, pronti al fight. Ma non è questa l’Europa che i padri fondatori e chi l’ha sempre difesa dagli euroscettici filo-americani volevano. L’Unione e alcuni paesi con l’Italia in testa (per una volta) hanno sviluppato un know-how importante su come gestire le crisi. Piuttosto che assumere pose guerresche sarebbe meglio seguire l’ammonimento del nostro presidente, e lavorare per la pace.

