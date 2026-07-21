Il vuoto americano che porterà la Cina a governare il mondo

Mentre gli Usa si dimenano disperatamente nel Golfo e se la prendono con amici e alleati di lunga data, Pechino mantiene un profilo basso e sta silenziosamente prendendo il sopravvento. La risposta al nuovo ordine mondiale dipenderà anche dall’attuale deriva verso un oligopolio autoritario di magnati privati della tecnologia e il clientelismo: si tratta di un regalo per Pechino
L’era in cui l’ordine globale si basava sul monopolio statunitense del potere militare ed economico e dei valori è finalmente giunta al termine, portandosi dietro il lungo periodo di stabilità dell’Europa. Il mondo è diventato notevolmente più turbolento e incerto, e il prossimo futuro porterà con sé ancora più instabilità. In passato, i contorni dell’ordine mondiale trovavano chiara espressione nel formato del G7/G8, che riuniva i principali paesi industrializzati. Ma ora esistono formati conco