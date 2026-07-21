Il vuoto americano che porterà la Cina a governare il mondo

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Mentre gli Usa si dimenano disperatamente nel Golfo e se la prendono con amici e alleati di lunga data, Pechino mantiene un profilo basso e sta silenziosamente prendendo il sopravvento. La risposta al nuovo ordine mondiale dipenderà anche dall’attuale deriva verso un oligopolio autoritario di magnati privati della tecnologia e il clientelismo: si tratta di un regalo per Pechino