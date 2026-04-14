Chi ha incastrato Warner Bros, ora tocca agli attori la rivolta cartoonesca

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Un migliaio di personalità di spicco hanno firmato una lettera aperta contro la fusione di Wb con Paramount. «Noi cartoni facciamo gli scemi, ma non siamo mica stupidi!» diceva Roger Rabbit. Vale anche per chi frequenta Hollywood

Se si volesse spiegare a un bambino cos’è il postmodernismo, bisognerebbe fargli vedere Chi ha incastrato Roger Rabbit. Se si volesse spiegarlo a un adulto, pure. Era il 1988, ossia la fine del decennio postmoderno per antonomasia. Quattro anni prima sulla New Left Review era stato pubblicato il celebre saggio di Fredric Jameson “Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism”, otto anni prima era uscito l’esperimento di letteratura postmoderna Il nome della rosa. Nel pastiche noire di