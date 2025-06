Quando diciamo che il 2 giugno è la festa della Repubblica è necessario precisare bene i motivi di questa celebrazione. Tale solennità non è semplicemente la data in cui si è banalmente svolto il referendum ove i cittadini italiani, per la prima volta collettivamente uniti – uomini e donne – hanno scelto che la Repubblica prendesse il posto della monarchia, ma di più è il risultato della più importante cesura della nostra storia contemporanea, la Resistenza partigiana.

Quel voto fondate per il nostro paese, non è un dettaglio o risultato scontato della sconsiderata guerra fascista; tutt’altro è una conquista delle avanguardie del nostro paese che sono riuscite a mettere a sistema una caotica e disastrosa situazione ereditata alla fine del conflitto, mutando radicalmente il senso di patria e identità nazionale, mettendo la museruola ai sovranismi e ai nazionalisti sostituendoli con i principi migliori che la politica abbia mai espresso.

Oggi purtroppo viviamo un periodo storico dove i fondamenti della nostra Repubblica sono duramente messi alla prova: l’antifascismo è banalizzato e reso retorico, se non addirittura considerato criminale; la Resistenza è ridotta ad avere un unico merito, quello di aver liberato l’Italia dall’invasore, che nel migliore dei casi è solamente è il tedesco o peggio un generico male non meglio identificato.

Il nostro paese, ma non solo esso, subisce un effetto melassa indistinta, un pantano valoriale in cui si è arenato da almeno 20 anni anni a causa delle campagne populiste, esse sono forse le trappole più letali per i valori sottesi nella guerra partigiana e che hanno costituito l’architrave ideale della Costituzione. Una pericolo che Emanuele Artom aveva già messo nero su bianco nel 1944 «…bisogna scrivere questi fatti, perché fra qualche decennio una nuova retorica patriottarda o pseudoliberale non venga a esaltare le formazioni dei purissimi eroi. Siamo quello che siamo…».

I semi della Resistenza

Due importanti storici italiani Santo Peli e Filippo Focardi, con il contributo di tanti altri studiosi, hanno di recente pubblicato un libro dal titolo Resistenza. La guerra partigiana in Italia edito da Carrocci con il preciso scopo di invertire questa deriva. Come dichiarano apertamente nell’introduzione essi non sono disposti a «rassegnarsi al fatto che il “discorso pubblico” sulla Resistenza (…) sia affidato solo a celebrazioni rituali, a semplificazioni accattivanti quanto banalizzanti« né altrettanto di essere «così pessimisti e rasseganti da disarmare di fronte al compito di offrire a lettore curiosi e interessati la possibilità di avvicinarsi con adeguata strumentazione di conoscenze e di problemi al più affascinate momento della storia nazionale». Una posizione non comune oggi, dall’antico sapore “Ginzburiano”, oggi che invece il divulgatore è preferito allo storico, dove i post, reel e podcast sostituiscono i libri e lezioni.

Ci sono varie aspetti interessanti in tutto il libro, ma il particolare ne vorrei sottolineare due: il primo il progetto ideale su cui si costruisce il libro, rimarcare il fatto che la resistenza non fu semplicemente un fatto bellico, un mero scontro armato, ma dietro di essa c’era un ambizioso progetto politico, una vera e propria rivoluzione democratica, che ha radicalmente modificato la forma di stato, i rapporti politici, sociali e culturali, un qualcosa di molto più articolato, ambizioso e sostanziale che la mera Liberazione.

Il partigiano Nello Quartieri “italiano” così parlò della sua esperienza nelle Resistenza «La Libertà era nei monti, per la prima volta riuscivamo a sentirla, e picchiava nella testa. (...) La Lotta di Liberazione è una scorribanda per leggere cosa c’era di nuovo. Non una guerra. Non una guerra soltanto. La nostra vittoria va ben oltre l’azione militare. Vedevamo fatti che sarebbero accaduti, di cui cercavamo di far germinare i semi. Abbiamo messo in attività delle scuolette nei capanni dei boscaioli, (…) Contro le barbarie e la violenza abbiamo istituito dei tribunali, (…) I nostri chirurghi assistevano il popolo».

Questi erano i semi poi piantati nella Costituzione! Se il nostro paese è diventato democratico, se è entrato nel novero dei paesi civilizzati dal punto di vista politico è per merito di chi ha intrapreso la guerra di Liberazione.

Complessità

L’altro aspetto, che è direttamente collegato al primo, è che tutta la narrazione proposta è legata alla complessità del fenomeno resistenziale. Ragionare a questo livello non è semplice perché il rischio è quello di ritrovarsi a discutere allo specchio, ma questa sfida è da raccogliere perché condivido i timori degli autori, che sottolineano nell’introduzione che «le incursioni solo approssimativamente storiografiche di giornalisti e divulgatori di successo (…) offrono della guerra partigiana una rappresentazione priva di concretezza, ondeggiante tra un esaltante paradigma vittimario e un illusoria inclusività».

Il testo attraverso i 16 articolati capitoli, non restituisce come ancora troppo spesso capita oggi un immagine retorica della lotta partigiana e dei suoi protagonisti, una semplicistica visione di un derby tra fascisti e antifascisti, ma l’idea di un travagliato percorso politico, militare, sociale e culturale di una popolo e una società che attraverso questa lotta è riuscita ad superare il fascismo.

Una fatica, come emerge bene in alcuni capitoli come quelli di Peli e Colombini, personale, la resistenza prima di tutto è una “questione privata”, una scelta intima imposta dalla storia ai partigiani e con loro a tutti gli italiani dopo l’8 settembre. Per Carlo Dionisotti l’armistizio come un giorno rispetto al quale c’è un prima e un dopo: «un nodo che non si sfila (…), perché dentro e al di là di un evento comune, milioni di italiani hanno, in proprio, a quel giorno una pausa e una svolta nella loro singola vita». Una scelta intima che diventa gradatamente progetto comune.

Le radici della lotta

Tutti i vari contribuiti, suddivisi in tre grandi blocchi, Combattere, Vivere e Narrare, coprono praticamente tutti gli aspetti della guerra partigiana: dal come e dove si è svolta alla descrizione dei protagonisti e degli antagonisti, dal come si è costruita e tramandata la memoria ai suoi significati politici e culturali, non tralasciando i suoi lati oscuri – analizzati da Mirko Carrattieri – o tanti altri elementi che contribuiscono a definirla.

Tra le varie riflessioni mi piace approfondire quella di Giovanni Taurasi sulle radici della lotta, sull’antifascismo del ventennio. Tra i tanti contributi, tutti meritevoli di essere letti anche grazie alle nuove letture storiografiche che vengono proposte, questo è quello che più di tutti aiuta a mettere il prospettiva il fenomeno resistenziale fornendoci i vari perché il nostro paese si evolverà successivamente verso la Repubblica e questo tipo di Costituzione.

Quando si riducono i mali del fascismo alle leggi razziali o alla sciagurata alleanza con Hitler, si compiono due danni, il primo alla storia sostenendo che questi due fatti siano inciampi involontari mentre invece furono evoluzioni coerenti con un regime liberticida e razzista, il secondo offendendo le vittime del terrore fascista che per 20 anni represse ogni libertà individuale e collettiva.

Anche se in maniera non deterministica e con caratteristiche molto diverse, antifascismo e resistenza si ibridano in un osmosi di valori che hanno le radici nelle lotte socialiste e popolari di inizio Novecento, un contributo essenziale per la maturazione delle avanguardie della resistenza.

«Fu nelle prigioni, nei paesi di provincia e nelle piccole isole dedicate al confino, in quell’impasto di intimo dolore e passione politica (…) che prese forma un’idea embrionale di democrazia che poi, passata attraverso le ferite della guerra e della Resistenza, si sostanziò nella Costituzione italiana» così sottolinea l’autore.

Questo ci dà la prospettiva di quella che viene chiamata la lunga resistenza che non è solo un analisi storiografica di quel momento storico, ma è soprattutto il perché la nostra Costituzione è strutturalmente antifascista. Negare queste radice, sostenendo che nella Costituzione non c’è la parola antifascismo, è un altra provocazione dei populisti e neofascisti che oggi gravitano attorno al nostro paese, è una forma di negazionismo tanto macroscopica quanto volgare, che però a causa dell’eccesso di divulgazione e semplificazione attecchisce nell’opinione pubblica.

