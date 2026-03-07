Cronistoria di Germano Celant, critico militante e autore classico

Le oltre cinquecento pagine di Germano Celant. Cronistoria di un critico militante lasciano la sensazione che essere stato curatore o critico sia in fondo ben poca cosa rispetto alla mole di lavoro e idee che hanno intrecciato vita e professione del grande genovese

true false

Leggendo, scorrendo, scivolando e surfando tra le oltre cinquecento pagine di Germano Celant. Cronistoria di un critico militante (Skira) curato affettuosamente e competentemente da Marco Tirelli ecco che ogni definizione del fu Germano nazionale va in crisi, lasciando la sensazione che essere stato curatore o critico, creatore di linguaggi e ideatore di mostre sia in fondo ben poca cosa rispetto alla mole di impegni, lavoro e idee che hanno intrecciato vita e professione definendo l’esistenza p