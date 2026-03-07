Cultura

Cronistoria di Germano Celant, critico militante e autore classico

Giacomo Giossi
07 marzo 2026 • 11:12

Le oltre cinquecento pagine di Germano Celant. Cronistoria di un critico militante lasciano la sensazione che essere stato curatore o critico sia in fondo ben poca cosa rispetto alla mole di lavoro e idee che hanno intrecciato vita e professione del grande genovese

Leggendo, scorrendo, scivolando e surfando tra le oltre cinquecento pagine di Germano Celant. Cronistoria di un critico militante (Skira) curato affettuosamente e competentemente da Marco Tirelli ecco che ogni definizione del fu Germano nazionale va in crisi, lasciando la sensazione che essere stato curatore o critico, creatore di linguaggi e ideatore di mostre sia in fondo ben poca cosa rispetto alla mole di impegni, lavoro e idee che hanno intrecciato vita e professione definendo l’esistenza p

Giacomo Giossi ha frequentato licei, fabbriche e scuole serali. Ha vissuto come molti lombardi di provincia a Milano per poi fuggire a Parigi e per trovare infine rifugio a Venezia. Si occupa di critica culturale e scrive di letteratura contemporanea, in particolare di quella italiana. Ha pubblicato nelle raccolte Si sente la voce (2012) e Milano d’autore (2014). Collabora per varie case editrici