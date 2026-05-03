Il vero romanzo su Mani Pulite è un memoir affilato e preciso

Altri tentativi di raccontare quell’epoca non ne hanno colto del tutto la natura. Il più profondo resoconto di quegli anni si trova nel libro Il colpevole di Sergio Cusani
Se il giudizio attorno a quella che è stata l’inchiesta Mani pulite è ancora estremamente divisivo, ciò che quella stagione ha invece mutato è ancora non del tutto chiarito e non del tutto raccontato. La figura che al tempo appariva centrale, quella di Antonio Di Pietro si è poi piano piano sempre più defilata assumendo più il carattere di un personaggio, per quanto esplosivo e determinate, pur sempre minore. Col tempo l’impressione che è andata maturando è stata quella che Antonio Di Pietro in