Il vero romanzo su Mani Pulite è un memoir affilato e preciso

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Se il giudizio attorno a quella che è stata l’inchiesta Mani pulite è ancora estremamente divisivo, ciò che quella stagione ha invece mutato è ancora non del tutto chiarito e non del tutto raccontato. La figura che al tempo appariva centrale, quella di Antonio Di Pietro si è poi piano piano sempre più defilata assumendo più il carattere di un personaggio, per quanto esplosivo e determinate, pur sempre minore. Col tempo l’impressione che è andata maturando è stata quella che Antonio Di Pietro in