A caccia delle viae romane. La mappa digitale le riscopre

Molte delle viae che collegavano l’Impero romano sono ormai scomparse, sepolte dal tempo o distrutte dalle guerre e dai saccheggi, ma altre rimangono percorribili, anche se sotto “mentite spoglie”. Il progetto di ricerca Itiner-e crea una mappa digitale che ricostruisce quella rete: visualizzarla può contribuire a spiegare le direttrici di diversi fenomeni storici

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Governare sessanta milioni di persone sparse in un territorio di cinque milioni di chilometri quadrati senza l’ausilio di database centralizzati, di reti digitali e tecnologie di sorveglianza e sicurezza, ci appare oggi una vera missione impossibile. Eppure, gli antichi romani lo hanno fatto. Per secoli hanno governato un impero vastissimo – al suo culmine, sotto Traiano, grande approssimativamente 16 o 17 volte più dell’Italia – grazie a un sistema complesso di strade che collegavano la capital