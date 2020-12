Sanremo, da Fulminacci alla Rappresentante di lista, continua a spingere la musica indie, ma dopo il Covid-19 «tutti quelli che vivevano di concerti e merchandising hanno smesso di guadagnare» racconta Gaetano Sangiorgi, ideatore e regista del Meeting delle etichette indipendenti di Faenza, detto anche Meeting degli indipendenti. Anche se «è avvenuta una rivoluzione culturale», come spiega di fronte alla lista dei cantanti in gara al prossimo festival della canzone italiana, quella economica va da un’altra parte. E già da prima di marzo.

I dati

Il 10 dicembre il patron del Mei insieme ai sindacati e ad altre associazioni di settore ha avviato un interlocuzione con il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini attraverso il “Tavolo permanente dello spettacolo dal vivo”. «Il dottor Onofrio Cutaia, dirigente del ministero – dice – per prima cosa ci ha assicurato 50 milioni per la musica popolare contemporanea in legge di bilancio».

Il ministero dei beni e delle attività culturali ha spiegato a Domani che si tratta di soldi già messi a bilancio e che poi la direzione si occuperà di ripartire. Andranno anche alla musica jazz, o folk, a tutte le categorie non incluse dal Fondo unico per lo spettacolo.

I dati delle perdite del mondo dello spettacolo li ha dati il 17 novembre il paroliere di Lucio Battisti, oggi presidente della Siae, Giulio Rapetti Mogol. Secondo l'Annuario dello spettacolo Siae, il 2019 era in crescita. L’anno del Covid-19 non poteva che andare male. Confrontando il primo semestre del 2019 con il primo semestre 2020, gli eventi invece sono diminuiti del 64,18 per cento, sommando attività cinematografica, attività teatrale, attività concertistica, attività sportiva, attività di ballo e concertini, attrazioni dello spettacolo viaggiante, mostre ed esposizioni, o pluralità di generi. Gli ingressi sono diminuiti del 61,62 per cento, la spesa al botteghino del 66,9 per cento e la spesa del pubblico del 72,96 per cento. In termini economici, la spesa del pubblico è diminuita di 1,7 miliardi, la spesa al botteghino è scesa di 850 milioni euro. In termini assoluti, nel primo semestre del 2020 ci sono stati 1.437.409 eventi in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.

«Raccontare oggi, in pieno ciclone coronavirus, cosa è stato il 2019 per il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento ha un po’ il sapore amaro delle cose perdute» ha detto Mogol. «Purtroppo tutti stiamo vivendo da mesi in un clima di angoscia e preoccupazione, e il settore dello spettacolo, che ha subito ingenti perdite e gravissime ricadute sui livelli occupazionali, è stato tra i primi a chiudere».

Per capire quanto la musica sia stata colpita da questo calo basta guardare i dati del settore e nello specifico alla musica leggera, che esprime i valori più elevati nel comparto dei concerti.

L’anno scorso sono stati censiti 18.223 spettacoli. Con 11,4 milioni di ingressi i concerti pop, rock e indie hanno pesato per il 74,67 per cento del valore rilevato per i concerti. Le presenze rimangono un dato importante nei concerti di musica leggera, con una buona crescita rispetto al 2018 (+57,41 per cento). In termini percentuali, l’incidenza delle presenze, si legge, copre ormai il 91,50 per cento dell'ammontare complessivo rilevato nel settore dei concerti.

La spesa al botteghino è arrivata a 468,6 milioni di euro: «senza dubbio, uno tra i maggiori valori rilevati nei diversi comparti dello spettacolo».

La musica indipendente

In mezzo a quei numeri ci sono pure gli Indie. Dente, racconta il patron, lo hanno lanciato loro, ma è solo uno dei cantanti e dei gruppi che sono saliti sui palchi di Faenza: «Dagli Afterhours a Gazzelle». Quest’anno il Mei ha compiuto venticinque anni. In costanza di pandemia, Sangiorgi ha voluto organizzare a inizio ottobre un’edizione ristretta del festival con Colapesce, Dimartino, e Piero Pelù. Presenti rispettivamente al prossimo e allo scorso festival di Sanremo. A pochi mesi di distanza dice: «Per la primavera 2021 di questo passo ci aspettiamo 100 mila disoccupati».

Secondo Stage!Coordinamento Musica e Spettacolo Indipendente ed Emergente, che riunisce oltre 60 realtà nazionali in rappresentanza di circa 50 mila operatori della filiera dello spettacolo indipendente ed emergente, sono a rischio chiusura oltre il 50 per cento delle piccole imprese. Sangiorgi dice: «Per i grandi ci sono i passaggi in radio, c’è la Siae, noi non abbiamo gli stessi introiti».

Il problema però nasce da molto prima della pandemia. La rete Stage! e Indies infatti è nata «da un’esigenza spontanea già prima dell’emergenza Covid-19, con l’intento di confrontarsi sulle difficoltà del settore musicale e trovare possibili soluzioni» sottolineano sul sito Mei. Sangiorgi aggiunge: «La questione riguarda la filiera del made in Italy, microimprese e autoproduzioni, e i club a rischio chiusura, perché non c’è mercato».

Passato e futuro

Anche se adesso il problema è il virus, quello che ha fatto più male alla musica indie è la dipendenza dai concerti. Da anni ormai la causa è Internet. «Noi siamo di fronte a un mercato che si sta globalizzando, vincono quelli che vendono link, visualizzazioni, streaming, download, facendo grandi numeri, quindi è evidente che quelli che hanno un mercato nazionale non hanno introiti dalla vendita del prodotto». I cantanti e i gruppi italiani, dalla platea più ristretta e molto meno sponsorizzati nel caso di piccole etichette, non possono che soccombere.

La risposta per loro era il live: «Il concerto, la maglietta, e poi Sanremo. Un festival che ha aperto le porte definitivamente alla musica indie». Un crescendo di interesse del grande pubblico che ha permesso di dare spazio a chi partiva da realtà «considerate sfigate». Dagli Afterhours, ai Subsonica ai Baustelle: «Continuiamo a presentare le nuove proposte, c’è stato anche Ghali nel 2016». Oggi «la musica indipendente è sdoganata». Ma con il coronavirus tutto questo si è fermato, lasciandoli senza risorse.

Un decreto di Natale indie

Adesso, dice Sangiorgi, «dobbiamo parlare di ripartenza». Il settore preme perché si possano organizzare al più presto gli eventi: «Da noi è tutto controllato, andare a un concerto e come andare al supermercato». Per “ristorare” le attività, un termine reso di moda dal premier Conte, l’associazione ha proposto un decreto Natale: «Finora sono mancati dei codici Ateco che ci permettessero di ricevere le compensazioni». La richiesta però è più forte: «Serve un tavolo di crisi, con i numeri del settore valiamo con un qualunque altro stabilimento industriale».

La musica popolare e i circuiti indie «devono essere riconosciuti all’interno della musica italiana». Nel corso della prima riunione operativa del tavolo permanente per lo spettacolo dal vivo si è parlato anche della riforma del Fondo unico per lo spettacolo che finanzia tutto il circuito culturale italiano dal teatro all’opera: «Per ora non ci include». In futuro bisognerà mettere mano anche alla diffusione in rete: «Per noi non ci sono sono piattaforme nazionali che contrastino Google, chiediamo un motore di ricerca con piattaforme nazionali». Il problema «è stato quello di lasciare il mercato a dei monopolisti». L’intervento che serve «deve essere europeo».

I disegni di legge

Mentre si attendono le compensazioni economiche immediate e le proposte per lo streaming in futuro, in parlamento sono stati presentati due disegni di legge per i lavoratori dello spettacolo, che dovrebbero occuparsi di regolare i rapporti di lavoro del settore. Uno è stato presentato a novembre, “Disposizioni per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo”, firmato dalle deputate Chiara Gribaudo (Pd) e Alessandra Carbonaro (M5S), l’altro, chiamato “Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative”, è stato firmato da Matteo Orfini (grande appassionato di musica indie) e dal senatore Francesco Verducci, entrambi del Pd, e presentato questa settimana.

I sindacati, mentre hanno partecipato alla stesura della prima proposta, non hanno gradito la seconda. In una nota della Slc Cgil si legge: «Sono molto preoccupanti alcune proposte inserite perché minano i diritti dei lavoratori. È estremamente pericoloso estendere a tutti i lavoratori autonomi dello spettacolo la possibilità di pagarsi da soli i contributi». Per loro è stato «maldestro anche il tentativo di definire, con questo disegno di legge, gli ambiti di lavoro per l’autonomia e la subordinazione nel lavoro dello spettacolo».

Sangiorgi non si espone, ha intenzione di studiarsi bene i contenuti, e questa settimana interloquirà con i parlamentari: «Per le piccole e medie partite Iva ancora non si sa cosa faranno», ma per lui «la buona notizia però è che faranno qualcosa». Come canta Carmen Consoli con Calapesce e Dimartino «è un istinto primordiale riuscire a non farsi male».

