A Taipei casa non è focolare: perché gli appartamenti non hanno le cucine

Agnese Ranaldi
12 novembre 2025 • 18:31

Nella capitale taiwanese esistono tanti taofang, i tipici alloggi pensati per single, studenti e lavoratori, quasi sempre privi di una vera cucina. La soluzione più diffusa è quella di mangiare nei night market popolari in città 

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: il tema del numero di questo mese è cucina abitabile.

