Abigail Assor: «Crescere è capire i propri valori. La letteratura e la poesia da sempre uniscono»

Nata a Casablanca, trasferitasi a Parigi, membra due volte di estensioni umane minoritarie frammentate: quella ebraica e quella araba. In libreria dal 10 aprile con La notte di David, mentre il 17 sarà a Venezia per Incroci di civiltà

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Abigail Assor il 17 aprile alle 17.00 sarà all’Auditorium Santa Margherita di Venezia in occasione di Incroci di civiltà, il Festival Internazionale di Letteratura. Per un incontro che ha come oggetto la Francia vista e interpretata da un punto di vista multiculturale. Non un caso visto che Assor nasce a Casablanca nel 1990 per poi trasferirsi a Parigi a soli diciassette anni, esponente due volte di estensioni umane minoritarie, frammentate: quella ebraica e quella araba. In un momento storico d