L’intervista

Abigail Assor: «Crescere è capire i propri valori. La letteratura e la poesia da sempre uniscono»

Assor Abigail - Foto di Francesca Mantovani
Assor Abigail - Foto di Francesca Mantovani
Assor Abigail - Foto di Francesca Mantovani
Benedetta Barone
13 aprile 2026 • 18:37

Nata a Casablanca, trasferitasi a Parigi, membra due volte di estensioni umane minoritarie frammentate: quella ebraica e quella araba. In libreria dal 10 aprile con La notte di David, mentre il 17 sarà a Venezia per Incroci di civiltà

Abigail Assor il 17 aprile alle 17.00 sarà all’Auditorium Santa Margherita di Venezia in occasione di Incroci di civiltà, il Festival Internazionale di Letteratura. Per un incontro che ha come oggetto la Francia vista e interpretata da un punto di vista multiculturale. Non un caso visto che Assor nasce a Casablanca nel 1990 per poi trasferirsi a Parigi a soli diciassette anni, esponente due volte di estensioni umane minoritarie, frammentate: quella ebraica e quella araba. In un momento storico d

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Benedetta Barone
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Benedetta Barone

Benedetta Barone nasce nel 1995 a Milano. Scrive e lavora come giornalista, occupandosi prevalentemente di letteratura. Collabora con Domani e il Manifesto. A settembre è uscito il suo primo romanzo breve dal titolo Le infelici