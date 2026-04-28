cibo

I laboratori di cucina sono una palestra di autonomia

ILLUSTRATRICE: Isabella Bersellini
ILLUSTRATRICE: Isabella Bersellini
ILLUSTRATRICE: Isabella Bersellini
Vitalba Azzollinigiurista
28 aprile 2026 • 11:14

I laboratori di cucina organizzati dalle cooperative sociali per persone con disabilità riescono a trasformare la preparazione di un piatto in un’occasione di apprendimento, relazione e partecipazione. Ma soprattutto rafforzano in chi vi partecipa la fiducia nelle proprie abilità

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

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Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.