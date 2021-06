«Nel dolore e nella gioia del viaggio, ho imparato la lezione più importante che la vita possa offrire, e ne sono contenta. Il momento è tutto ciò che abbiamo.»

È questo l’ultimo messaggio che ha voluto lasciare ai suoi numerosissimi fans e lettori, in tutto il mondo, la scrittrice irlandese Lucinda Riley. Lo rende noto la famiglia, con una nota indirizzata a tutti i suoi editori. «È con grande dispiacere che siamo a comunicarvi che Lucinda si è spenta serenamente questa mattina – recita peraltro la nota dei Riley –, circondata dalla sua famiglia che era per lei così importante. Ci rendiamo conto che questo sarà un terribile shock per molte persone, che non erano al corrente che Lucinda negli ultimi quattro stava combattendo contro il cancro».

E ancora: «Lucinda ha toccato le vite di tutti coloro che ha incontrato e di chi ha letto le pagine delle sue storie. Ha profuso amore e gentilezza in tutto quello che ha fatto, e continuerà a ispirarci per sempre. Ma, soprattutto, Lucinda amava la vita, e ha vissuto ogni momento al massimo».

La vita

Lucinda Riley era nata in Irlanda a Lisburn, il 16 febbraio 1966 e, dopo una carriera da attrice nel cinema, in teatro e televisione, aveva scritto il suo primo libro all'età di ventiquattro anni. L’inizio di una lunga cavalcata: i suoi romanzi sono stati poi tradotti in trentasette lingue e hanno venduto oltre trenta milioni di copie in tutto il mondo. Dell’autrice resterà la serie, famosissima, Le sette sorelle, pubblicata in Italia da Giunti Editore, diventata un fenomeno globale. La sorella perduta, il settimo volume appena uscito nel nostro paese, è tutt’ora nella top ten dei libri più venduti e, solo qualche settimana fa, aveva raggiunto il primo posto bruciando, in un mese, 70.000 copie in tutti gli store.

Le sette sorelle è stato un fenomeno mondiale, un progetto editoriale capace di dare nuova vita al romanzo rosa e attualmente in fase di sviluppo per una grande serie TV.

I libri di Riley hanno partecipato a numerosi premi internazionali: in Italia ricordiamo l’avventura al Bancarella, il premio The Lovely Books in Germania. Nel 2020 l’autrice ha ricevuto, in Olanda, il premio Dutch Platinum per le vendite di oltre 300.000 copie per un singolo romanzo in un anno. Riley ricordava come uno dei momenti di maggiore orgoglio, nella propria carriera, il raggiungimento della vetta nella classifica bestseller del Sunday Times.

