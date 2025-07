Ozzy Osbourne, frontman e simbolo dei Black Sabbath, è morto a 76 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia. «Con una tristezza che è difficile esprimere a parole, dobbiamo comunicare che il nostro amato Ozzy Osbourne ci ha lasciati questa mattina, circondato dall'amore dei suoi familiari: chiediamo a tutti di rispettare la nostra privacy in questo momento».

Meno di venti giorni fa, il 5 luglio, aveva dato l'addio al palcoscenico con un concerto al quale avevano assistito 40 mila persone e che era stata l'occasione per una reunion della band. A Birmingham, Ozzy, affetto dal morbo di Parkinson, aveva cantato seduto su un trono nero, battendo le mani, agitando le braccia e lanciando sguardi selvaggi, proprio come ai vecchi tempi.

Fondatore dei Black Sabbath nel 1968, band pioniera dell'heavy metal, nel 1979 aveva intrapreso la carriera solista, con più di dieci album. Nato a Birmingham, era noto per i suoi spettacoli dal vivo, alcuni dei quali molto controversi, come la volta in cui, durante un concerto del 1982, morse per errore la testa di un pipistrello che pensava fosse di gomma.

All'inizio degli anni 2000, Osbourne e la sua famiglia divennero star dei reality con “The Osbourne” programma a cui partecipavano la moglie Sharon, la figlia Kelly e il figlio Jack e che mostrava le loro vite caotiche a Los Angeles.

