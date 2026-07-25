Cultura

Addio alla poeta Mary de Rachewiltz, la sua casa sono stati i canti e la loro musica

Marco Ciriello
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Marco Cirielloscrittore
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25 luglio 2026 • 17:29

Figlia di Ezra Pound e Olga Rudge, aveva appena compiuto 101 anni. Tradurre i Cantos non è stato facile come attraversare un campo – citando Pasternak sul vivere – ma a Mary è riuscito, se oggi gli italiani possono leggere la Divina Commedia dell’America lo si deve a lei, leggerla sentendo la voce del padre

Incontrò i Cantos da bambina a Venezia, non conosceva ancora l’inglese e non sapeva che quella sarebbe stata la colonna sonora della sua lunghissima vita. Mary Pound ebbe una missione: doveva tradurre la voce di suo padre Ezra, ed è quello che ha fatto. È rimasta una donna bambina, molto austera, molto bella – nonostante «beauty is difficult», ma esiste – e con una praticità assoluta. Occhi azzurri, chioma bianca, la prima volta che la vidi aveva un vestito che ai miei occhi sembrava medioevale,

Marco Ciriello
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