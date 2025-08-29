«Non si mente mai così tanto come prima delle elezioni, durante la guerra e dopo la caccia», Otto Von Bismarck

Questo è l’incipit di After the Hunt il nuovo provocante thriller dell’eclettico Luca Guadagnino presentato fuori concorso a Venezia. Un intricato puzzle di verità e di bugie che provoca lo spettatore fin dai titoli di testa: caratteri in white Windsor Light condensed su sfondo nero, musica Jazz. Siamo in un film fine anni Ottanta di Woody Allen?

La trama

L’ambientazione sembra quella: un elegante bungalow preguerra dalle tonalità crema, qualche oggetto di design e arte africana, luci soffuse, fiumi di vino e sigarette, una padrona di casa in tailleur bianco e bracciale d’oro che potrebbe essere Geena Rowlands, ma in realtà è Julia Roberts, nei panni di Alma Imhoff, una docente di filosofia che sembra combattere l’horror vacui dell’ennesima serata tra colleghi a suon di battute sagaci, adulazioni, riflessioni brillanti e citazioni filosofiche.

Siamo a Yale, New Haven, Connecticut, e il ticchettio in sottofondo di un metronomo (o di una bomba?) lascia presagire che questa bolla di privilegiati stia per scoppiare visto che il film è firmato da un autore “sniper” come Luca Guadagnino.

E infatti l’universo di questa sofisticata élite va ben presto in frantumi a seguito di questa festicciola tra “amici”. La ricca studentessa di dottorato Maggie Resnick (Ayo Edebiri), accusa l’amato professore di filosofia, Hank Gibson (Andrew Garfield) di averla aggredita sessualmente dopo la serata.

L’accusa di molestia scatena un putiferio nel campus e mette la professoressa Imholf di fronte a una presa di posizione che rischia di scoperchiare un oscuro segreto del suo passato. A chi (le conviene) credere? Alla sua giovane studentessa nera e lesbica che la vede come una mentore e che la venera a tal punto da imitarla anche nell’abbigliamento? A Hank? collega seduttore, possibile amante e principale concorrente per l’agognata cattedra di filosofia?

Un film sul potere

Luca Guadagnino a dichiarato in conferenza stampa: «Fin dall’inizio ho pensato che fosse un film sul potere. Su come ciascuno di noi oggi combatta per difendere il proprio spazio più che per conquistarlo. È una tensione costante: contro le nostre fragilità, contro gli attacchi degli altri, persino contro la verità. Perché non esiste una verità, ma tante verità, quelle di ciascuno. La vita è una guerra costante tra le verità. Questo racconta il film, insieme alla nostra caccia perenne al potere».

Nell’èra del MeToo, della violazione della privacy in nome del politicamente corretto, le certezze crollano e i dubbi morali sgretolano pericolosamente la solidità della carriera e del privilegio di Alma Imholf che malgrado l’apparenza “cool” in bianco e mocassini, fuma, beve, vomita di nascosto, prende pillole e ha lo stomaco a pezzi a forza di reprimere le proprie emozioni.

Un ruolo d’oro per Julia Roberts che non vedevamo da anni incarnare un personaggio così complesso e pieno di ombre. L’attrice ha difeso il film dalle critiche di chi lo ha accusato in conferenza stampa di minare la solidarietà femminile e il movimento #MeToo.

«Non credo sia così», ha detto l’attrice. «La cosa che amo è che il film fa rivivere le discussioni, non perché le donne non si sostengano, ma perché affrontiamo vecchi argomenti in modo nuovo. La parte più emozionante è che il pubblico esca dalla sala parlando, discutendo. Stiamo perdendo l’arte della conversazione, e se questo film serve a ritrovarla, allora abbiamo fatto centro».

La verità non è unica

La realtà è soggettiva e non c’è una sola verità, tutti hanno un segreto da nascondere, questo è l’impianto narrativo del film scritto da Nora Garrett e brillantemente diretto da Guadagnino. After the Hunt provoca lo spettatore, lo invita ad esplorare territori e personaggi scomodi come faceva il cinema anni Settanta e Ottanta di registi come Sidney Lumet.

«Come regista, è stato anche un modo per esplorare come raccontare una storia mostrando tutte le possibilità della verità senza affermare che un punto di vista sia più valido di un altro. Hitchcock ha posto una volta una domanda che mi ha stimolato molto: come si può imprimere l’ombra di un dubbio su ogni fotogramma di un film?». E Guadagnino sembra riuscirci invitandoci a riflettere su una società dominata dai rapporti di potere e dai soldi, in cui i personaggi, in fondo tragici, non hanno minimamente assimilato le lezioni dei filosofi di cui sono portavoce in aula.

Sono maschere ipocrite in un mondo di ambizione e di opportunismo, il messaggio sarà forse brutale ma è importante soprattutto in un momento storico in cui il cinema viene formattato e anestetizzato per non spettinare nessuno.

