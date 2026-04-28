L’arte di fronte al trauma: è “Aftershock” di Ai Weiwei

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La scossa di assestamento. Le conseguenze di un evento potente, traumatico. Molto del senso della mostra dell’artista Ai Weiwei, che apre oggi al Maxxi de L’Aquila sta nel suo titolo, Aftershock. E nella scelta di portare in un luogo come il capoluogo abruzzese un’opera come Straight. Quell’opera mai del tutto uguale a sé stessa, monumento di commemorazione e denuncia, fatto da 150 tonnellate di tondini d’acciaio, recuperati dalle macerie del terremoto del Sichuan che nel 2008 ha ucciso 90.000