Cibo

Agricoltrici da sempre. Manager della biodiversità e animatrici dei territori

Mariailaria Verderame
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10 giugno 2026 • 13:07

Il 2026, anno internazionale delle donne agricoltrici, porta al centro del dibattito il ruolo femminile nei sistemi agroalimentari, tra sostenibilità, sicurezza alimentare e diritti negati. Le donne mantengono vivi territori fragili e sostengono l’economia rurale, ma continuano a essere escluse dall’accesso alla terra e ai luoghi decisionali

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di sostenibilità agricola, di pastore e agricoltrici e di chi alla vita cittadina preferisce un ritorno alla natura. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,

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Mariailaria Verderame