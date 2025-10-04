L’intervista

Alba Rohrwacher: «Mi chiedo: sei pronta a caricarti sulle spalle la responsabilità di Michela Murgia?»

Hakim Zejjari
04 ottobre 2025 • 16:54

Insieme a Elio Germano, l’attrice è protagonista dell’adattamento di Tre ciotole, l’ultimo libro della scrittrice: «Isabel Coixet è una regista che, come Michela Murgia, racconta la realtà, le dinamiche sociali e familiari da una prospettiva mai scontata»

Nel romanzo Tre ciotole, Michela Murgia celebra la pluralità dell’essere umano attraverso un puzzle di racconti in cui «tutto è autobiografico e niente lo è veramente». Ne sa qualcosa Alba Rohrwacher che si dà ancora una volta anima e corpo insieme all’impeccabile Elio Germano nell’adattamento cinematografico del bestseller della scrittrice scomparsa prematuramente. Un film sensoriale, quello della regista catalana Isabel Coixet, che sfugge al melodramma e racconta con la grana agrodolce del 35m

Hakim Zejjari

Giornalista pubblicista diplomato al Centro sperimentale di cinematografia, autore e producer Tv di diversi speciali e reportage sul cinema e l’arte. Le sue interviste con grandi nomi della cultura (da Madonna a Mark Knopfler passando per Woody Allen, Jonathan Coe o Quentin Tarantino) lo hanno portato a collaborare con Sky Italia, Mediaset, il canale internazionale di news France 24 e The New York Times.