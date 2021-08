Fabio Vassallo e Alessio Viola, in rigoroso ordine alfabetico, sono i migliori twittaroli italiani. Seguiteli e non ve pentirete. Flaiano approverebbe. Anche Longanesi.

Fabio Vassallo e Alessio Viola, in rigoroso ordine alfabetico, sono i migliori twittaroli italiani. Seguiteli e non ve pentirete. Flaiano approverebbe. Anche Longanesi. Un assaggio, a partire dal tweet fissato da @vaux_hall per descrivere l’atmosfera, lo spirito del tempo: «È come vivere negli anni di piombo, ma con il ritardo mentale al posto delle armi».

Il suo è, parole sue, un compendio di avvincenze. Scrive cose che forse abbiamo visto.

Tra i tweet recenti: «In passato ci toccavano le diapositive delle vacanze e già così era terribile. Poi sono arrivate le influencer che nelle story alternano alle diapositive dal villaggio valtur vibranti denunzie contro sozzure e storture nazionali per far vedere che hanno i contenuti».

«Smettetela di essere così giovani, è estremamente offensivo».

«Vaccinatevi (e non rompete i coglioni)».

A proposito della dichiarazione di Lamorgese sui controlli del Green Pass: «È un paese molto comodo: quelli che fanno la legge provvedono subito a fornire anche il Comma 22 che rende la legge inapplicabile».

«È morta "mamma Ebe" (credevo fosse morta da decenni): oggi sarebbe una eroina dei no-vax e avrebbe un milione di follower su Instagram».

«L’allegoria dei "50 barchini tutti lungo lo stesso fiume": Silicon Valley sta a trema’. #NicolaB»

Brevitas

I tweet di Alessio Viola, @alessioviola, invece, sono già diventati un genere letterario. Lui si è sempre vantato di essere l’unico giornalista a non aver mai scritto un libro. Ora non potrà più dirlo. Nella brevità e nella concisione Viola si esalta. Colpisce con una satira lucida e pulita, mai volgare, sempre “sul pezzo”: giochi di parole che diventano concetti e meme inevitabili. Il suo piglio è ormai famoso per chi frequenta la rete. Ripercorrendo la sua lunga traiettoria social, Viola ci accompagna in un viaggio attraverso gli ultimi dieci anni di politica e costume. Il risultato è straniante e irresistibile. Lo pubblica Pippo Civati, nella sua People, Pipol, al titolo di Sarò bre, 16 euro. Civati editore è bravo, ha pubblicato anche i libri di Andrea Pennacchi sul Pojana, l’autobiografia di Makkox e un libro intervista alla più brava comica italiana: Emanuela Fanelli. Alessio Viola è romano, giornalista e conduttore tv. Gavetta per la carta stampata, oggi volto tra i più popolari di Sky.

«Sono convinto che spesso la brevità, come una folgorazione, possa contenere al suo interno molte più cose di un longform. I 140 caratteri (che poi sono raddoppiati perché si è dimezzato il tempo che ci diamo per scriverli) mi sono sempre sembrati un bel perimetro per ospitare il pensiero.»

Le sue ultime twittate:

«++#Conte eletto presidente del M5S, Inghilterra seconda++»

«Che poi, senatore Pillon, non hanno proprio chiamato mamma, hanno chiesto a Siri. La famiglia tradizionale è fatta da Hey Siri e Ok Google. #Ddlzan»

Il suo primo tweet è del 2010. Il 23 gennaio. Sul Corriere in prima pagina quel giorno c’erano i problemi giudiziari del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, di spalla questo titolo: «L’incubo del Pd è perdere le elezioni già domani». Crolla tutto insomma, ma le cose importanti, per fortuna, restano.

Pescando dal libro, ecco ilcontrappunto della cronaca più recente.

«+++ Oggi leggero calo del numero dei compagni di scuola di #Draghi +++»

4 febbraio 2021

«#quellavoltacheDraghi fece spazio a Jack sulla zattera».

5 febbraio 2021

«#quellavoltacheDraghi aveva previsto #quellavoltacheDraghi».

5 febbraio 2021

«+++ Salvini: Lega is ready to do whatever it takes to preserve the Roma-Latina +++»

6 febbraio 2021

«+++ #Rousseau, vince il Si senza accento+++»

11 febbraio 2021

«In fondo la politica è quello che succede mentre Franceschini è ministro della Cultura».

12 febbraio 2021

«Io punto tutto sui sottosottosegretari. #governodraghi»

25 febbraio 2021

«Non è vero che è facile farsi da solo le domande. Io per esempio sono mesi che mi nego un’intervista».

28 febbraio 2021

«Mi piace l’odore di AstraZeneca al mattino. #figliuolo»

1° marzo 2021

«Prima del sesso ibuprofene: hai degli oki bellissimi. #sanremo2021»

5 marzo 2021

«+++ Renzi: sul mio viaggio a Dubai non intendo rispondermi +++»

9 marzo 2021

«Restiamo distanti oggi per no vabbè niente»

13 marzo 2021130

«Situazione sentimentale: canale di Suez»

27 marzo 2021

«+++ Renzi, Lega Araba: spieghi i suoi continui viaggi in Italia +++»

29 marzo 2021

