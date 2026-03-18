Alghe Maxxing: quanto nutrono veramente le fibre che si trovano in fondo al mare

Diffuse principalmente in Asia, le verdure marine sono ormai un ingrediente presente in molto ricette perché riescono a far aumentare esponenzialmente la quantità di fibre in un piatto. Il loro consumo è considerato salutare, gustoso e relativamente economico anche se in Europa il loro utilizzo è ancora sottostimato
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo del ritorno nella nostra dieta delle fibre. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. Le co