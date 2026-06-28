All’Ikea, nel club o all’aperto: l’opera si ascolta dappertutto

In Australia uno degli store del colosso svedese ha ospitato una rappresentazione delle Nozze di Figaro. Non è un caso isolato, né all’estero né in Italia: è un modo di far convergere molte diverse necessità

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La domenica, si sa, è il giorno del centro commerciale. Intere famiglie pascolano in enormi spazi dove è possibile trovare di tutto: dall’ipermercato al negozio d’abbigliamento, dai centri estetici alle lavanderie, e tutto ciò di cui si pensa di avere bisogno. Sono luoghi progettati per farci sentire comodi, serviti in ciò che desideriamo (e che possiamo trovare senza troppa fatica in un unico posto). Anche i giovani si riversano in questi paesi dei balocchi che offrono il wi-fi libero, un McDon