Confessioni di un dilettante, di musica e di spiritualità

Nessuno sa come la musica giochi col nostro animo, non sappiamo perché determinati accordi e melodie ci evochino determinate emozioni, sappiamo solo che ne siamo vulnerabili, e che ci piace. Io credo che non sia un caso se i cantanti, dopo i politici, sono quelli che si prendono più insulti, il canto è materia sensibile. La verità, se la canti, è più luminosa, una bugia, se la canti, è più grave